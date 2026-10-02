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FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 tutuklama

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 21:46

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün emniyet içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmanın 5’inci dalgasında 20 şüpheliye yönelik çalışma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta haklarında Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) veri kaydına göre örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep’te yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 20 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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