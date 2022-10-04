FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonun detayları

Haberin Devamı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün paravan olarak açtığı dershaneye yapılan operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak sadece örgütle bağlantıları yüzünden meslekten ihraç edilen ya da işsiz kalan öğretmenlerin çalıştığı dershanede, FETÖ ile bağlantılı olmayan öğrencilerin 30 bin lira ücret ödediği öğrenildi.

Öğretmen alırken referans sistemini kullanan dershane yönetiminin ücret tarifesi için de aynı yönteme başvurduğu ve FETÖ bağlantılı kişilerin referansıyla gelen öğrencilerden ise sadece 5 ya da 10 bin lira ücret alındığı belirtildi.

Dershanede bir öğrenci için ödenmesi gereken ücret 25 bin lira iken, dershane yönetiminin örgütle bağlantılı olmayan öğrencilerden aldıkları fazla ücretin, örgüt üyesi öğrencilerin ücretlerine eklendiği tespit edildi. Toplam bin 600 öğrencinin kayıtlı olduğu dershanede, kaç öğrencinin FETÖ'yle bağlantısı olduğu polis ekiplerince yapılacak olan çalışmaların ardından belli olacak.