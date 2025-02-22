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FETÖ’nün döner zinciri... 353 gözaltı

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Gözaltı
FETÖ’nün döner zinciri... 353 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik  ‘Kıskaç-40’ operasyonlarında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, MASAK ve MİT’in desteğiyle düzenlenen operasyonda; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Yerlikaya, “Yakalanan şüphelilerin; döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayriresmi ortaklık verildiği, bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi” dedi. Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirildi.          

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Gözaltı

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