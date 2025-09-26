×
FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#FETÖ#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 09:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü aktif görevde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk birimlerince ortak çalışma yürütüldü.

Haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

