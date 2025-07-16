×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 8 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Gözaltı
FETÖnün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 8 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 08:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü görevde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınFETÖnün finans ayağına MİT operasyonuFETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonuHaberi görüntüle

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 5 ve hala kurumda çalışan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Gözden Kaçmasın60 ilde FETÖ operasyonu: 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı60 ilde FETÖ operasyonu: 371 şüpheli hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!