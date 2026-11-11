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FETÖ'nün dijital fonlama ağına operasyon: 5 ilde şüpheliler yakalandı

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#FETÖ Operasyonu#Dijital Para Akışı#Terör Finansmanı
FETÖnün dijital fonlama ağına operasyon: 5 ilde şüpheliler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 14:16

Firari örgüt yöneticilerinin uluslararası dijital ödeme araçlarını kullanarak örgüt iltisaklı kişilere para aktardığı tespit edildi. Osmaniye merkezli 5 kentte eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, adreslerde ele geçirilen binlerce liralık döviz ve dijital cihazlarla birlikte 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Yapılan incelemelerde, yurt dışında firari durumda bulunan sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu şüphelilerin, uluslararası finansal teknoloji platformları ve dijital ödeme araçlarını kullanarak örgüt güdümünde oluşturulduğu değerlendirilen oluşumlar aracılığıyla, örgütle iltisaklı kişilere ve ailelerine maddi yardımda bulunduğu tespit edildi.

Para transferlerinin, çeşitli platformlar üzerinden bağış görüntüsü verilerek gerçekleştirildiği ve bu yöntemle örgüt mensuplarına finansman sağlandığının değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği kaydedildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 500 GB kapasiteli 1 harici harddisk ile 4 bin 50 Euro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 TL ele geçirilerek el konuldu.

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#FETÖ Operasyonu#Dijital Para Akışı#Terör Finansmanı

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