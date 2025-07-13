FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı... 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan İlhami Çil, unutamadığı o geceyi anlattı

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15 Temmuz gecesi o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan hainlere karşı koymak ve vatanını savunmak için sokağa çıkan ancak FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonrası yaralanarak gazi olan Çil, darbe girişiminin 9. yılında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ticaretle uğraşan ve o gece de işi gereği yollarda olduğunu belirten Çil, bir kalkışma olduğunu duyunca tarihin tekerrür ettiğini anımsadığını, geçmişte nelerin yaşandığını bildiklerini söyledi.

İlhami Çil, geçmişte Adnan Menderes'e ve Necmettin Erbakan'a sahip çıkamadıklarını ancak Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak adına "Ne yapabiliriz?" diye düşündüklerini, milli iradeye, demokrasiye, devlete ve hükümete sahip çıkmak için köprüye gittiklerini belirtti.

Köprüye geldiklerinde FETÖ'cü askerlerin havaya ateş ettiklerini aktaran Çil, "Bir kalabalık toplanmıştı, 'Ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. En azından hiçbir şey yapmasak da bunların karşısına gidelim, duralım, burada olduğumuzu onlara hissettirelim istedik." dedi.

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Çil, köprüde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O zaman bütün televizyonlarda VTR olarak gösteriliyor, Türk bayrağımızla yürüyen bir grup var. Onun üzerine yaylım ateşi ediliyor, işte o grubun içerisindeyiz. O gün yürürken aslında çok kalabalıkmışız gibi geliyordu bize. Ama videoyu seyrettiğimde 50-60 kişi ya var ya yokuz, o bayrağın arka tarafında, sağında, solunda. O anda bizi taradılar. Taşıdığımız neydi? Bayrağımızla birlikte mermileri yiyorduk. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla sulanmış, ecdadımızın bize emanet ettiği o bayrağa ve onu taşıyan millete ateş etti bu hainler. Mahkemelerde 'Teröristler geliyor zannettik.' diye söylediler. Bir terörist ile bir milleti birbirinden ayırt edemeyen bizim askerimiz midir? Değildir."

"BİRÇOK KİŞİ YARALILARI ALMAYA ÇALIŞIRKEN ŞEHİT VEYA GAZİ OLDU"

Hainlerin o gece bir teröriste, düşmana sıkmaktan imtina ettikleri, emir bekledikleri hatta o emri alamadıkları için ateş edemedikleri mermileri bu milletin üzerinde kullandıklarını kaydeden Çil, "O gün sol ayak kaval kemiğimden mermi isabet etti ve parçaladı, yere düştüm. Hala ateş etmeye devam ediyorlardı." dedi.

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O gece birçok kişinin yaralıları oradan almaya çalışırken şehit veya gazi olduğunu anlatan Çil, "Öyle bir milletin evladıyız ki bir annenin veya babanın evladına yapacağı şeyi öz kardeşi gibi görüp o gün orada yerde yatan kardeşleri için yaptılar. Gelip bizi o ateş hattından kaldırdılar, sivil araçlarla hastanelere zor yetiştirdiler." diye konuştu.

Çil, sivil araçlarla hastanelere götürülmelerinin ambulansların gelememesinden kaynaklandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde 'Çağrı Zafer' adlı bir video yayınlanıyor. Orada bu hainlerin telsiz konuşmaları var. O telsiz konuşmalarında 'Burada kırmızı ışıklar, mavi ışıklar var. Yani ambulanslar, polisler var. Bunlara ne yapalım?' diye anons geçiyor. Öbür taraftaki hainse 'Vurun onları, vurun.' diye talimat veriyor. Kimi vuruyorlardı? Bu ülkenin polisini, yaralıları, hastaları taşıyan ambulansı. Ambulanslar gelemediği için bizi sivil araçlarla hastanelere sevk ettiler. Hastane buradan daha beter bir görüntü halindeydi. Zor yetişiyorlardı yaralılara. Ama hastane ekibi, hemşireler, refakatçiler canhıraş şekilde bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sabah ezanlarıyla birlikte bu işin bittiğini öğrenince şükrettik Rabb'imize, bugün de şükrediyoruz."

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"MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARIMIZI SÖMÜRDÜLER"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin de Çil, "Biz aslında maneviyatı yüksek insanlardan bir tanesiyiz. Birisi öldüğünde beddua etmek veya o insan için 'Ateşi bol olsun.' demek ne kadar kötü bir şey değil mi? Öyle bir hale getirdiler ki içimizden çıkarak 'Allah' dediler, 'eğitim' dediler, milli ve manevi duygularımızı sömürdüler. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi, belki arkadaşlarımızı kendilerine biat ettirdiler. Onların da aslında hayatlarını berbat ettiler." ifadelerini kullandı.

Çil, FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini, yeni yakalamalar ve tutuklamalar olduğunu, hala uyanık olmak gerektiğini belirterek, "Tabii bu sadece bir örgüt. Acaba bir başkası var mı? O yüzden çok uyanık, teyakkuz halinde olmamız lazım. Çünkü bu coğrafya üzerinde gözü olanlar çok." diye konuştu.

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15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini ve zamanın çok çabuk ilerlediğini kaydeden Çil, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz o günkü birlik, beraberlik ruhunu çok özlüyoruz. Bu terör belasından kurtulduğumuz şu günlerde bir taraftan sevinçliyiz. Kaybettiğimiz şehitlerimizi, yaralanan gazilerimizi de kalbimizde tutarak geleceğimize umutla bakmak zorundayız. Biraz hüzünlüyüz ama elhamdülillah vatanımız, milletimiz için ne güzel olacaksa biz onun arkasındayız. Aynı o gün 15 Temmuz ruhunda nasıl Kürt, Türk, Laz, Çerkes hep beraber köprüde, meydanlarda bu ülkeye, bu millet sahip çıktıysa, bundan sonra da sahip çıkmak için hep beraber hareket ederek bu günleri geçirip, geleceğe umutla bakmamız lazım."