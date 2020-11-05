FETÖ’nün çöpçatan imamları... 7 ilde 19 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmada, kripto haberleşme programı ByLock kullanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt üyelerinin verdikleri ifadeler doğrultusunda harekete geçti. İfadelerde adları geçen örgüt yönetici ve üyelerine yönelik, önceki gün İstanbul merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı. Baskın yapılan evlerde 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin örgütte ‘evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu imam’, ‘Alevi yapılanmasının Üsküdar imamı’, ‘Büyük Bölge Talebe Mesullüğü’ gibi sözde unvanlar taşıdıkları iddia edildi. Gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SINIRA 20 KİLOMETRE KALA YAKALANDILAR

◊ Yunanistan'a kaçmak için otomobille İpsala’ya gitmeye çalışan FETÖ firarisi eski hâkim Ü.C. ve eski savcı Z.U., Keşan’daki yol kontrolünde yakalandı. Polis ekipleri, Ü.C ve Z.U. ile aynı araçtaki N.Ö. ve M.U’yu gözaltına aldı. (◊ AA)