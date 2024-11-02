FETÖ’nün çantası açıldı: Bir takiye vasiyeti

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Örgütünde taht ve para kavgaları yaşanan Gülen’in vasiyeti, geride bıraktığı çanta ve bavulundan çıktı. Gülen’in kahverengi çantası ile beyaz renkli bavulu, ölümünden bir hafta sonra 26 Ekim’de kardeşleri Fazilet Korucuk ve Mesih Gülen, damatları Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt ile örgütün Avrupa imamı Abdullah Aymaz ve Numan Yiğit tarafından açıldı. Kahverengi çantasından, Gülen’in kitaplarının telif haklarını, “fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek” üzere kurulan “Cascade Trust” isimli bir vakfa devrettiğine ilişkin bir vekâletname ile birlikte şu eşyalarının çıktığı bildirildi:

DOLAR VE ALTIN BIRAKTI

“Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar, kefen parası olarak ayrılmış 2 bin dolar, hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın, yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname ve kimlik ve sağlık belgeleri.” Çantadan çıkan evrak arasında Gülen’in ABD’deki oturum işlemleri ile ilgili belgeler ile süresiz oturum kartının da yer aldığı belirtildi. Kefen parası olarak ayırdığı dolarların olduğu cüzdanından bazı borçlarının ödenmesini istediği Osmanlıca yazılmış bir vasiyetnamenin de çıktığı öğrenildi.