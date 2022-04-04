FETÖ’nün çalıntı soru ağı

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FETÖ’nün kamunun her kademesinde yapılan sınav sorularını çaldığı biliniyordu ancak ilk kez örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock yazışmasında da deşifre oldu. Ankara Emniyet Mali Suçlarla mücadele ekipleri, örgütün kadın çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam Bahar kod adlı B.G.’nin ByLock kaydını incelemeye aldı. Yaklaşık bir yıllık ByLock içerik analizinden sonra B.G. ile bağlantılı 50 kişi belirlendi. Soruşturma genişletilince FETÖ’nün Ege bölgesi yapılanması deşifre edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin örgütün çalışma evlerinde kaldıkları, çalıntı sorularla sınavlara girdikleri ortaya çıkarıldı.

9’U KAMUDA, 4’Ü AVUKAT

ByLock yazışma içeriğinin çözümüyle çalıntı soruları alan 9’u kamuda aktif görevde, 4’ü avukat 48 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerine soruları gönderen kadın çalışma evlerinde sorumlu Bahar kod adlı B.G. ile erkek çalışma evlerinde sorumlu mahrem imam eşi E.G.’nin deşifre olduktan sonra Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Mahrem imam karı-kocanın, 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgütün özel okullarında öğretmenlik yaptıkları da belirlendi.

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SPK ADAYINIZ VARSA...

“Dua” koduyla gönderilen soru-cevapların bire bir aynısının sınavlarda çıktığı belirlenirken, FETÖ’cülerin çaldıkları sorularla ilgili ByLock yazışmalarından bir kısmı şöyle:

2748 nolu ByLock kullanıcısı: SPK adaylarınız varsa ‘dua’ (soruları) ileteyim.

17291 nolu ByLock kullanıcısı: Çocuklar ‘dua’yı (soruları) bilmediklerinden kesin yapamayız gözüyle bakıyorlar. Dua’yı bilseler tepkileri farklı olur.

Yedi kızımızın 7’si de Dua’lık ama hiç dilleri yok (İngilizce). 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?

16116 ByLock kullanıcısı: Dua’yı (soruları) faceden attım.

Dua’yı attım, 9 Eylül harici elemanlar 75-85 arası, 9 Eylül 5 puan daha yüksek olsun.