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VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün bölge sorumlusu 2 kişi tutuklandı

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FETÖ'nün bölge sorumlusu 2 kişi tutuklandı
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VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün Malatya, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sorumlusu oldukları tespit edilen 2 kişi, tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi.

Örgütün Malatya, Van ve KKTC sorumlusu oldukları öne sürülen 2 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı. Van'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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