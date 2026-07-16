FETÖ’nün B planı: ‘Kontrollü darbe’ yalanı

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Algı çalışmalarına başlayan örgüt, “kontrollü darbe” söylemini yaymaya başladı. B planı olarak devreye sokulan bu planın beyninin ise uzun yıllar yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan Enver Altaylı olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında geçen kayıtlara göre Altaylı, 15 Temmuz’a ilişkin olarak FETÖ’cü askerlerin hazırladığı ve “kontrollü darbe yalanının” temelini oluşturan “A Search for Truth” başlıklı raporu düzenledi.

Bu konuda örgüte yönlendirmede bulunarak akıl hocalığı yaptı. Servis edilen bu raporda FETÖ’cülerin “darbe teşebbüsünün senaryo olduğu” iddiası geniş şekilde işlendi. FETÖ ve Altaylı, örgütün B planı niteliğindeki “kontrollü darbe” söylemini yaymaya başladı. Altaylı’nın 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT TIR’larının durdurulması ve sonrasında FETÖ’nün “IŞİD’e destek” senaryosunun da akıl hocalığını yaptığı belirlendi.

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