MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
GeriGündem FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün 'avukatlar yapılanması'na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar ve Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukatlar yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2011 ile 2014 yıllarında FETÖ'nün "avukatlar yapılanması"nda görev yürüten mahrem imamların telefon hatlarının HTS analizlerinde tespit edilen Afyonkarahisar ve Denizli'deki 5 avukat, 2 avukat eşi ile ev hanımı 2 mahrem imamın yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.K, M.K, S.A, H.Ç, N.M, N.U, F.D, P.I Afyonkarahisar'da, F.B. ise Denizli'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi