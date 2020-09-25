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AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda 15 tutuklama

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FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda 15 tutuklama
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukat yapılanmasına" yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 zanlıdan işlemleri tamamlanan 24'ü, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonda yakalanarak İzmir'e getirilen büyük çoğunluğu avukat 36 şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt evlerinde kaldıkları ve "mahrem imamlarla" irtibatlı oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüphelinin yakalanması için 19 ilde operasyon düzenlenmiş, 27'si avukat, biri teğmen 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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