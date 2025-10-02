FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 tutuklama

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı, Tem Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütünün sözde askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçen 30 Eylül'de İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin ise yurtdışında firari oldukları belirlendi.

Polis ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı