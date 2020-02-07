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AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı

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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler üsteğmen E.B. ile astsubaylar S.G. ve Y.E. adliyeye sevk edildi. 

Zanlılardan E.B, nöbetçe mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerden üsteğmen E.B. önceki gün Çankırı'da, jandarma astsubay S.G. Denizli'de ve Y.E. Muş'ta gözaltına alınmıştı. 

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