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FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 9 maliye personeline operasyon

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#FETÖ#Ankesör#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 08:52

Fetullahçı Terör Örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 9 maliye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Üç ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık aramalara yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 9 Maliye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin  örgütsel mensubiyetlerine itirafçı beyanı da tespit edildi.  İstanbul, Hakkari ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. 

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#FETÖ#Ankesör#İstanbul

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