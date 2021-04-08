FETÖ'nün alayına ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yurtta sulh konseyi üyesi, dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı eski albay Muhsin Kutsi Barış’ın talimatları doğrultusunda, alayda bulunan askerlerin bir bölümü Genelkurmay Başkanlığı, bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı lojmanları ve bir kısmı da TRT baskını için görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığındaki darbe faaliyetleri nedeniyle 536 sanık hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

BİLDİRİYİ OKUTANLAR

Davanın karar duruşması dün yapıldı. Firari sanıklar ile başka dosyada yargılanan sanıkların bulunduğu 39 kişinin dosyasını ayıran mahkeme, aralarında TRT çalışanlarının da bulunduğu 121 sanığın beraatine, 231 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme 145 sanık hakkında da 7 yıl 6 aydan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar cezalar açıkladı. TRT baskınını düzenleyen darbeci grubun başında olan eski albay Tanju Poshor’a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, TRT spikerine darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer’e ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ERLER HATAYA DÜŞTÜ

Yine bu grup içerisinde yer alan ve tamamı er olan 77 sanık hakkında TCK’da düzenlenen “İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz” hükmü gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkemeden 10 sanık için de beraat kararı çıktı.

BAŞTAKİLERE REKOR CEZA

Dava dosyasının bir numaralı sanığı olan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı ve aynı zamanda darbeci yurtta sulh konseyi üyesi albay Muhsin Kutsi Barış, ‘Cumhurbaşkanına suikast’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından daha önce 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Mahkeme bu nedenle sanık Barış’a bu dava yönünden sadece ‘hürriyetten yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar da 7 yıl 6 aydan başlayan çok sayıda hapis cezasına çarptırıldı.

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