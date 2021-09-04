FETÖ’nün ‘aile hekimi’ havalimanında yakalandı

Aile hekimi olduğu dönemde kurumdan elde ettiği bilgileri örgüte aktardığı belirtilen Yüksel M.K.’nın FETÖ firarisi olduğu ve 24 suçtan arandığı belirtildi.

Tutuklanan Yüksel M.K. iddiaları kabul etmezken, Batman’da kapatılan Bank Asya şubesinde çalışan bir arkadaşının isteği üzerine hesap açtığını öne sürdü.

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