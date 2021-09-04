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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’nün ‘aile hekimi’ havalimanında yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
FETÖ’nün ‘aile hekimi’ havalimanında yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İsveç’e kaçan doktor Yüksel M.K. İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Aile hekimi olduğu dönemde kurumdan elde ettiği bilgileri örgüte aktardığı belirtilen Yüksel M.K.’nın FETÖ firarisi olduğu ve 24 suçtan arandığı belirtildi.

Tutuklanan Yüksel M.K. iddiaları kabul etmezken, Batman’da kapatılan Bank Asya şubesinde çalışan bir arkadaşının isteği üzerine hesap açtığını öne sürdü.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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