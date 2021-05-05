FETÖ'nün Afrika abisi gaybubette yakalandı

2005-2013 yılları arasında FETÖ adına Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan ve burada okullar kurarak örgütü tüm Afrika’da tanıtan İbrahim Tatar, dün İstanbul Ümraniye’deki bir gaybubet evinde ele geçirildi. Tatar, örgüt içinde ‘kahraman’ olarak anılıyor ve elebaşı Fetullah Gülen’le doğrudan görüşüyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlikten ihraç edilen Tatar hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkartıldı. Tatar’ın ByLock kullandığı da belirlenmişti.

‘HER ŞEY MUBAH’

Terör örgütünün yurtiçindeki oluşumlarında da aktif görev alan Tatar’ın, 17-25 Aralık kumpasının ardından yaptığı bir konuşmada, “Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mubahtır” dediği de ortaya çıkmıştı. Tatar, örgüt içinde ‘güvenli ev’ anlamına gelen ‘gaybubet’ evinde saklandığı belirlenince kıskıvrak yakalandı.

BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde önceki gece Tatar’ın gizlendiği eve baskın düzenlendi. İbrahim Tatar gözaltına alınırken, yapılan aramada 4 cep telefonu, 5 SD kart, flaş bellek ve çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan İbrahim Tatar, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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