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FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

#FETÖ#Adana#Operasyon
FETÖnün Adana bölge abisi yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Numan D.'nin (47), örgütün Milli Eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla aranan Numan D. ve Sedat E. (65) ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Adem Ş.’yi (47) yakalayıp gözaltına aldı.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDİYORMUŞ

Emniyete götürülen öğretmenlikten ihraç Numan D.'nin, örgütün Milli Eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu belirlendi. Numan D.'nin, kendine bağlı öğretmenlerle sık sık sohbet toplantıları yaptığı ve örgüte eleman temin çalışması yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Numan D.'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖnün Adana bölge abisi yakalandı



SERREHBER DE YAKALANDI

Hükümlülerden Adem Ş.'nin ise örgütün Konya'daki dershanelerinde 'serrehber' olarak görev yaptığı bildirildi. Adem Ş.'nin, dershanedeki zeki çocukları tespit edip, ideolojik eğitim verdiği ve örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İhraç diğer öğretmen Sedat E.'nin de örgütün Milli Eğitim yapılanmasında aktif rol aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve Bank Asya hesap artırımı yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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#FETÖ#Adana#Operasyon

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