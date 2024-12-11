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FETÖ’nün 3 ilde finans ağı çökertildi

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#Adana#Fetö#Terör
FETÖ’nün 3 ilde finans ağı çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 09:33

ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PYD’nin finans ağına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Almanya'dan gönderilen parayla örgüt tabanını diri tutmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra, yurt dışına kaçma hazırlığındaki örgüt yöneticileri S.T. ile H.T. için hazırlanmış sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün, Adana, İstanbul ve Manisa’daki tabanını diri tutmak için Almanya’dan para aktardığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çıkarılan yakalama kararıyla operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler 3 kentte 14 şüpheliyi şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Yapılan aramada 30 cep telefonu, yüklü miktarda döviz, altın, örgütsel dokümanlar ve 2 kişi için düzenlenmiş sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Elebaşılığını şüpheli M.K.'nin yaptığı örgüt mensuplarının, Almanya'dan gönderilen paraları kuryelerle örgüt mensuplarına dağıttığı belirtildi.

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Şüphelilerden örgütün önemli pozisyonundaki yöneticileri S.T. ile eşi H.T.'nin Edirne üzerinden yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları ve sahte kimlik bastırdıkları ancak operasyon sayesinde bu girişimin engellendiği bildirildi.

FETÖ’nün 3 ilde finans ağı çökertildi

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)

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#Adana#Fetö#Terör

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