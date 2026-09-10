FETÖ’den yeniden yargılanan Mustafa Boydak'ın eşi beraat etti

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Eski KAYSO Başkanı Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, FETÖ üyesi olmak suçundan açılan davanın 4 Aralık 2018’de dördüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkan Boydak, üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına ve ceza kesinleşince kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

BOZMA KARARI

Sanık Meral Boydak'ın avukatlarının itirazı sonrası dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Burada da yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık görülmeyen dosya, temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi yapılan incelemede; yerel mahkeme ve istinaf mahkemelerinin kararlarını hukuka uygun bularak onadı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden 3’üncü Ceza Dairesi’ne gönderdi. Yapılan inceleme sonrası dosyada bu kez bozma kararı verilerek, hükmün kaldırılarak dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

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YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Müjgan Boydak duruşmaya başka bir şehirdeki adliyeden SEGBİS ile katıldı. Son savunması istenen Boydak, “Diyeceğim bir şey yok. Yargıtay bozma ilamına uyulsun” dedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda sanık Müjgan Boydak’ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.