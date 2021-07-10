FETÖ’den yargılanan Atasoy tutuklandı

Atasoy ayrıca, “Teğmenlik rütbemi Fetullah Gülen taktı” dedi. Adli kontrol hükümleriyle serbest kalan Atasoy’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ten dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Atasoy, tanık olarak dinlendiği mahkemelerde etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği itiraflardan geri döndü. Bunun üzerine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkarttı. Bursa’da gözaltına alınan Serdar Atasoy, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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