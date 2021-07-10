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ANKARA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’den yargılanan Atasoy tutuklandı

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FETÖ’den yargılanan Atasoy tutuklandı

Ankesör soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy, FETÖ üyesi olduğunu, kod adının “Servet” olduğunu itiraf etti.

Atasoy ayrıca, “Teğmenlik rütbemi Fetullah Gülen taktı” dedi. Adli kontrol hükümleriyle serbest kalan Atasoy’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ten dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Atasoy, tanık olarak dinlendiği mahkemelerde etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği itiraflardan geri döndü. Bunun üzerine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkarttı. Bursa’da gözaltına alınan Serdar Atasoy, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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