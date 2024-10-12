×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'den ihraç edilen şahıs 5 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Nazilli#Çocuk İstismarı
FETÖden ihraç edilen şahıs 5 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 19:24

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaparken FETÖ'den ihraç edilen şahıs, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuşluk mesleğini sürdürürken FETÖ'den ihraç edilen O.D. (37), komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine yapılan ihbarla harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı gözaltına aldı.

2015 yılında da bir kız çocuğuna tehdit ve hile kullanarak cinsel tacizden dosyası olduğu belirlenen O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Nazilli#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!