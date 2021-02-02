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Gündem
Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede

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FETÖ'den gözaltına alınan generaller adliyede
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Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz'ın örgüt ile bağlantısı tespit edildi. Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ve bu kişilerden sorumlu sivil Yaşar Özdemir, hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerden Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan firari Cankıymaz'ın yakalamasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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