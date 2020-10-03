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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

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FETÖ'den aranan öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan F.T., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, daha önce örgütle iltisaklı Fatih Koleji’nde öğretmenlik yapan ve Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olan öğretmen F.T., Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan’a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. F.T., işlemlerinin ardından Zonguldak'a gönderildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan F.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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