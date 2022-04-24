Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

#FETÖ#Konya#FETÖ Soruşturması
FETÖden aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, eski görev yeri Konya'da yakalandı.

Haberin Devamı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan'ın kentte olabilme ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

2009-2011 yıllarında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan, Selçuklu ilçesinde yakalandı. Özcan, gözaltına alınırken, saklanmasına yardım eden kişi veya kişilerin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Konya#FETÖ Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç