FETÖ'den aranan emekli emniyet müdürü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'daki FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ancak adli kontrol gereği imza vermeye gitmesi gerekirken bu kurala uymadığı için hakkında arama kararı çıkarılan A.G'nin Ankara'dan uçakla Antalya'ya gideceği bilgisine ulaştı.

A.G, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EŞİ DE ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan A.G'nin 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken KHK ile kamudan ihraç edildiği, öğretmen olan eşi hakkında da ihraç kararının bulunduğu öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara