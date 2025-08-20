×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ’den aranan cezaevi firarisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Cezaevi Firarisi#Aranan Şahıs
FETÖ’den aranan cezaevi firarisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 19:53

FETÖ'den aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Haberin Devamı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Cezaevi Firarisi#Aranan Şahıs

BAKMADAN GEÇME!