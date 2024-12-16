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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Sokakta yürürken yakalandı

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#Adana#FETÖ#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 10:23

Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer alan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Yusuf Lerik, sokakta yürürken yakalandı. Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen Lerik'in, polislere yönelik örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü. Yusuf Lerik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2015'te meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlaması ile tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, cezası Yargıtay tarafından da onanan Lerik'in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği Yusuf Lerik'i sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen Lerik’in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışmalarında adı geçtiği, daha önce yakalanan örgüt üyeleri tarafından teşhis edildiği ve hakkında ifade verildiği belirtildi.

Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen Lerik'in, polislere yönelik örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lerik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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#Adana#FETÖ#Tutuklama

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