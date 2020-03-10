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İHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:42,Son Güncelleme:/

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı

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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski komiser yardımcısı saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Mersin'in Mezitli ilçesinde komiser yardımcısı olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen, ByLock abone kaydı olan, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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