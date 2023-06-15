FETÖ'den 12,5 yıl hapis cezası alan eski albay, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yakalanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri çıkarılan, meslekten ihraç, eski albay T.K.'nin Şarköy'de olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olduğu tespit edilen T.K., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)