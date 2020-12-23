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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’cülere ‘arama’ soruşturması

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FETÖ’cülere ‘arama’ soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘çıplak arama’ iddiasının ardından kara propaganda yapan FETÖ’nün sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, “Basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edildiği” belirtildi.

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