FETÖ’cülerden yeni taktik: 'Pes' dedirten başvurular

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine katılan, yargılanıp mahkûm olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen askerleri affetmedi. Ancak buna rağmen 15 Temmuz darbesinin ve yurtta sulh konseyinin bir numaralı sorumlusu eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün bile OHAL Komisyonu’na kamu görevine iade talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

AİHM’YE GİDEBİLMEK İÇİN

Darbeci askerlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderek Avrupa’da hak arayabilmesi için mevzuat gereği OHAL Komisyonu’na başvurup iç hukuk yollarını tüketmeleri gerekiyor. Çünkü, OHAL Komisyonu “Etkili iç hukuk yolu” olarak kabul ediliyor. Anayasa Mahkemesi, komisyona başvurudan önce doğrudan kendisine yapılan bireysel başvuruları OHAL Komisyonu’nu adres göstererek reddetmişti. Darbeci askerlerin Avrupa’nın kapısını çalabilmek için önce OHAL Komisyonu’na başvurmaları, başvurularının reddedilmesinin ardından bu ret kararını idare mahkemesine taşımaları gerekiyor. Ancak, iç hukuk yollarını tükettikten sonra AYM’ye başvurmaları mümkün oluyor. Aksi halde AYM, başvuruları iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddediyor. AYM’nin de başvurularını reddetmesinin ardından AİHM’ye başvuru yolu açılıyor. Çünkü, AİHM’de, OHAL Komisyonu ve AYM’yi etkili iç hukuk yolu olarak görüldüğü için kamu görevinden ihraç başlıklı başvuruları kabul etmiyor. Bu nedenle Yurtta Sulh Konseyi’nin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Akın Öztürk’ün ve bazı darbeci generallerin OHAL Komisyonu’na başvurusunun FETÖ taktiği olabileceği belirtiliyor.

Akın Öztürk

MAHKÛM OLANLARA RET

Darbeyi yöneten bazıları yurtta sulh konseyi üyesi olan darbeci komutanlar ve askerler, bu taktiğe başvurarak TSK’dan ihraç kararlarına göreve iade talebiyle OHAL Komisyonu’nda itiraz etti. Darbenin yıldönümüne bir gün kala, Çatı davası başta Türkiye çapındaki darbe davalarından yargılaması tamamlanıp mahkûm edilen eski komutanlar ve askerlerden başvuruda bulunanların tamamının başvurusunun OHAL Komisyonu’nca reddedildiği belirlendi. Ancak darbenin bir numaralı isimlerinden Akın Öztürk’ün, Akıncı Üssü davasında yargılaması sürdüğü için OHAL Komisyonu’nun, kamu görevine iade başvurusunu henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

300’DEN FAZLA KOMUTAN BAŞVURDU

OHAL Komisyonu’na, darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300’den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu. Bu isimlerden bazılarının başvurularının durumu şöyle:

- FETÖ’nün sözde sıkıyönetim komutanlarından Korgeneral İbrahim Yılmaz komisyona başvurdu. Komisyon kamu görevine iade için yaptığı başvuru üzerine “ret” kararı verdi.

- Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Eski Başkanı Gürel Kaynak’ın başvurusu reddedildi.

- Darbe girişiminde sözde “Ankara sıkıyönetim komutanı” olarak görevlendirilen ve Polatlı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen ancak yargılaması süren eski Tümgeneral Osman Ünlü de başvurdu. Başvuru incelemede.

- İstanbul’daki “ana darbe” davasında dosyası ayrılan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında beraat verilen dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, komisyona başvurdu. Öztürk’ün yargılamasının sürdüğü ve başvurusunun sonuçlanmadığı belirlendi.

O HAİNE RET

15 Temmuz 2016’da Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden ekipteki eski Binbaşı Fatih Şahin de OHAL Komisyonu’na başvurdu. Fatih Şahin

Şahin ile eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan başta olmak üzere çok sayıda darbecinin kamuya iade talepleri reddedildi. Müebbet hapse mahkûm edilen Sercan’ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı İstanbul’daki darbe davasında, 11 sanığa müebbet hapis, 19 sanığa da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Mahkûm olan bu sanıkların bazılarının da başvurularının OHAL Komisyonu’nca, çatı davasından mahkûm olan askerler gibi reddedildiği belirlendi. Şehit Ömer Halisdemir

KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, darbe girişiminin yıldönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Şehit Halisdemir'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua ediyor.