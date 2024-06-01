FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk'e saldırdı

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CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ liderinin yaşadığı ve kaçırıldı iddia edildiği yerde saldırıya uğradı. Saldırgan, Paksyon'un üzerine araba sürdü.

Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi.

Saldırgan, daha sonra araçtan indi ve kameraya vurdu.

SALDIRIYI ANLATTI

Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var." dedi.