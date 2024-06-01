×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk'e saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#ABD#Yunus Paksoy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 21:02

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayın sırasında Pensilvanya'daki FETÖ'cülerin saldırısına uğradı.

Haberin Devamı

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ liderinin yaşadığı ve kaçırıldı iddia edildiği yerde saldırıya uğradı. Saldırgan, Paksyon'un üzerine araba sürdü.

Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi.

Saldırgan, daha sonra araçtan indi ve kameraya vurdu.

SALDIRIYI ANLATTI

Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var." dedi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#ABD#Yunus Paksoy

BAKMADAN GEÇME!