FETÖ’cü Orhan İnandı’dan ‘Biden’ itirafı geldi

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürütün savcıya ifade veren İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan tutuklandı.



ÖRGÜTLE İLK TEMAS ÜNİVERSİTE DÖNEMİNDE

Sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söylediği belirtilen Orhan İnandı, 1990'da Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olduğunu, örgütle ilk temasının üniversiteyi kazandıktan sonra Ankara'da başladığını anlattı. Üniversite yıllarında örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten İnandı, bu yıllarda örgüt içinde ‘Bilal’ kod adını kullandığını söyledi. Örgüt evlerinde kaldığı dönemde FETÖ’nün sohbet toplantılarına da katıldığını anlatan İnandı, "O dönem 'Ankara İmamı' İsmail Büyükçelebi'nin örgüte ait Samanyolu Koleji'nde verdiği sohbet toplantılarında yer aldım. İsmail Büyükçelebi'den sonra örgütün 'Ankara imamlığı'na Kemalettin Özdemir getirildi. Bu toplantılara katılmamı sağlayan Abdullah San, daha sonra Fetullah Gülen'in yanında ders alan ve 'mollalar' olarak tabir edilen öğrenci grubuna girdi" dedi.

‘BİDEN’ İTİRAFI: ÖRGÜTÜ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

DHA’nın edindiği bilgilere göre Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD’de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ’de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

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