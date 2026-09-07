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FETÖ’cü Karatepe soruşturması şüphelileri adli kontrolle serbest

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#FETÖ Soruşturması#Burkay Karatepe#Muğla
FETÖ’cü Karatepe soruşturması şüphelileri adli kontrolle serbest
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 21:51

FETÖ’cü Burkay Karatepe ile firari olarak arandığı dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz’da Marmaris’te Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan ve 15 yıl firarının ardından Eskişehir’de yakalanan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin ifadesinin ardından düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da 5, Eskişehir’de 5 olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanmasının ardından şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edilmişlerdi.

Operasyon, darbeci FETÖ’cü Burkay Karatepe’den ele geçirilen ve incelemesi yapılan dijital materyaller, firari olarak arandığı dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilmişti.

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10 şüpheliden biri savcılık, 9’u ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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#FETÖ Soruşturması#Burkay Karatepe#Muğla

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