MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'cü eski emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı!
GeriGündem FETÖ'cü eski emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

FETÖ'cü eski emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı!

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bahadır C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski 4. sınıf emniyet müdürü Bahadır C, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Bahadır C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi