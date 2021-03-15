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Gündem
ARTVİN, (DHA)- AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

FETÖ'cü çift, TIR dorsesinde kaçarken yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken bir TIR'ın dorsesinde yakalandı.

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen çift, yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Çift, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.

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