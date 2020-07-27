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Özkan ARSLAN/DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında flaş gelişme

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FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında flaş gelişme
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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Serdar Özdemirci ve avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Savunmasını yapan sanık Özdemirci, gözaltına alınana kadar hakkında hiçbir soruşturma ve dava bulunmadığını, görevine dönmek için beklediği sırada, bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındığını, ancak ankesörlü telefonla ardışık şekilde görüştüğü iddialarını savunmasında çürüttüğünü belitti. Özdemirci ayrıca, hakkında ifade veren tanık U.G.'nin ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemirci'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

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