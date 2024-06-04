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FETÖ'cü 4 emniyet müdürü tutuklandı

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#FETÖ#Emniyet Müdürü#PDY
FETÖcü 4 emniyet müdürü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 11:14

Tekirdağ’da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY’den yargılanmaları süren 4 ihraç emniyet müdürü yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin içinde bulunduğu 3 otomobil durduruldu. Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araçlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişinin terör örgütü FETÖ/PDY’den istinaf ve yerel mahkemelerde davaları sürdüğü, 3 kişinin de sürücü olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü ile 1 ihraç öğretmenin üzerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paunt, 7 bin 200 TL ile cep telefonları ele geçirildi.

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FETÖcü 4 emniyet müdürü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 ihraç emniyet müdürü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#FETÖ#Emniyet Müdürü#PDY

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