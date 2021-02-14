FETÖ yalanıyla vurgun

Polis ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak parayı alan kişinin İsa Ç. (41) olduğunu belirledi. Ankara’ya gittiği tespit edilen İsa Ç., gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerinden 185 bin 100 dolar ele geçti. İsa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BANKA GÖREVLİSİ FARK ETTİ

İstanbul’da yaşanan ikinci olayda da N.S.’yi arayan telefon dolandırıcısı aynı yöntemle N.S.’ye bankadaki 47 bin dolarını çektirdi. 47 bin doları alan dolandırıcı tekrar arayarak bankada geri kalan 40 bin doları da çekmesini ve yönlendireceği kişiye vermesini istedi. N.S., bankaya gittiğinde banka görevlileri dolandırılıyor olabileceğini söyledi. Banka görevlileri polisi aradı. Polis plan yaparak N.S.’ye sahte 40 bin dolar verdi. N.S.’den parayı almaya gelen dolandırıcı suçüstü yakalandı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’dan kaydı olan dolandırıcı Serhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.