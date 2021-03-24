FETÖ yalanıyla 300 bin liralık vurgun yapmışlardı! 2 kişiden biri tutuklandı

Şarköy ilçesinde yaşayan N.Ç.'yi telefonla arayan 2 kişi, kendilerini Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başkomiser olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla 300 bin lira dolandırdı. N.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Suriye uyruklu İ.A. ve A.E. olduğunu tespit etti. Polisten kaçmak için sık sık taksi değiştirerek İstanbul’a geldikleri belirlenen şüpheliler, saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp Şarköy’e getirilen ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.E. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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