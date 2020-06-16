FETÖ üyesi yatağın altından çıktı

Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kâğıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu’ndaki hücre evlerinde toplam 34 kişi gözaltına alındı. Bir örgüt mensubu saklandığı yatağın altında yakalandı. Operasyonlarda 15 dizüstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 sd kart ve hafıza kartı, 8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kartlar, 44 bin TL, bin Euro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, çok sayıda ziynet eşyası, FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dökümanlar ele geçirildi.