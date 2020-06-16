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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

FETÖ üyesi yatağın altından çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
FETÖ üyesi yatağın altından çıktı
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İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gaybubet evlerine yönelik operasyon yaptı.

Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kâğıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu’ndaki hücre evlerinde toplam 34 kişi gözaltına alındı. Bir örgüt mensubu saklandığı yatağın altında yakalandı. Operasyonlarda 15 dizüstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 sd kart ve hafıza kartı, 8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kartlar, 44 bin TL, bin Euro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, çok sayıda ziynet eşyası, FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dökümanlar ele geçirildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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