FETÖ üyesi olmak suçundan aranan şüpheli hücre evinde yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan Sadık Y.'nin, Silivri Alibey Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Bahse konu adresin FETÖ'ye ait bir hücre (gaybubet) evi olduğu bilgisini edinen ekipler, Sadık Y. adlı şüphelinin ablası ve FETÖ/PDY davalarından tutuklu bulunan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in eşi Hatice Akyürek tarafından buraya götürüldüğünü ve gizlendiğini belirledi.

HÜCRE EVİNE BASKIN

Hatice Akyürek'i takibe alan ve devamında hücre evine baskın düzenleyen ekipler, Akyürek ve kardeşi Sadık Y.'yi gözaltına aldı.

Sadık Y.'nin, Serkan Kuş adına düzenlenmiş sahte bir kimlik kullandığı ve hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılmış arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan iki kişiden Hatice Akyürek hakkında "Suçluyu kayırmak" suçundan adli işlem uygulandığı, Sadık Y.'ninse "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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