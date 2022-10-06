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FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 12:10

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve ihraç edilmiş aile hekimi olduğu öğrenilen Bülent H. İstanbul Havalimanı'nda, sahte kimlikle yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol sırasında yolcu karşılamaya geldiği öğrenilen Bülent H.'ye kimlik sordu. Örgüt üyesi, polis ekiplerine Ahmet H. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi. Kimliğin sahte olabileceğinden şüphelenen polis ekibi, Bülent H.'yi parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde Ahmet H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Sorgu sırasında şüphelinin FETO/PYD üyesi olmak suçundan aranan ve ihraç edilmiş aile hekimi Bülent H. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan örgüt üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bülent H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#FETÖ

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