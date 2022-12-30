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FETÖ üyeliğinden aranıyordu... Buradan çıktı!

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#FETÖ#PYD#Gardrop
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 16:20

Düzce'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası olan Taner Yiğit, polisin evine yaptığı baskında gardıropta yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit'in, şehir merkezindeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Eve giden polis, Yiğit'in evde olup olmadığını sordu. Yakınları Yiğit’in evde olmadığını söyledi. Bir süre sonra arama kararıyla eve giden polis ekipleri, Yiğit'i gardırobun içinde yakaladı. Polis, gardıroptan çıkan Yiğit'e, "İşi biliyorsun. Saklanmayacaksın. Sabahtan beri yok diyorlar" dedi. Yiğit ise, "Diyecekler tabi" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan Taner Yiğit, işlemlerin ardından Düzce Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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#FETÖ#PYD#Gardrop

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