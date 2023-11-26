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FETÖ üyeliğinden aranan Şırnak Üniversitesi eski özel kalem müdürü yakalandı

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#İSTANBUL#Şırnak#Terör
FETÖ üyeliğinden aranan Şırnak Üniversitesi eski özel kalem müdürü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 10:13

Şırnak Üniversitesi eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Güngören’de yakalanarak tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şırnak Üniversitesi Eski Özel Kalem Müdürü Bedirhan Önem’in Güngören’de olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla Önem, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedirhan Önem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bedirhan Önem’in Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i ölümle tehdit ettiğine dair hakkında şikayet olduğu öğrenildi.

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#İSTANBUL#Şırnak#Terör

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