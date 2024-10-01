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FETÖ üyeliğinden aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz yakalandı

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#Bursa#FETÖ#Terör
FETÖ üyeliğinden aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 16:26

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.

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Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 31 Temmuz 2019'da 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına örgüt üyesi olarak dahil olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından Namık Yılmaz için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Yılmaz'ın Nilüfer ilçesinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatın ardından ekipler, bu sabah Yılmaz'ın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Namık Yılmaz, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA)

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#Bursa#FETÖ#Terör

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